Пес зірвав перспективну атаку – веселий епізод з офіційного матчу в Україні

29 травня відбувався матч Молодіжної ліги – змагання гравців до 21 року, яке проводиться щорічно наприкінці весни. Зустрічалися команди «КЗ ДОСФКСП» з Бахмута та київський «PLAYMAKER».

Звичайнісінький матч подарував нам одну з найкумедніших ситуацій турніру. Наприкінці останньої чверті, коли результат зустрічі вже склався на користь киян, пес зірвав атаку гостей паркету у Пущі-Водиці.

Прямо під час атаки вибіг на майданчик і змусив суддю перервати гру:

Матч завершився з рахунком 80:60 на користь «PLAYMAKER».

Фото/відео: ФБУ

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