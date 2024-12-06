Кливленд победил Денвер, Оклахома обыграла Торонто в НБА

Сакраменто без украинца Алексея Лэня проиграл Мемфису
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли матчи очередного игрового дня регулярного сезона.
Синхронно победили лидеры обеих конференций. Кливленд дома победил Детройт, а Оклахома на выезде обыграла Торонто. Сакраменто без украинца Алексея Лэня проиграл Мемфису.
Вашингтон Уизардс — Даллас Маверикс — 101:137 (22:31, 28:37, 27:34, 24:35)
Кливленд Кавальерс — Денвер Наггетс — 126:114 (37:27, 29:35, 36:25, 24:27)
Нью-Йорк Никс — Шарлотт Хорнетс — 125:101 (30:32, 35:30, 38:16, 22:23)
Торонто Рэпторс — Оклахома Сити Тандер — 92:129 (17:34, 25:33, 23:32, 27:30)
Мемфис Гризлис — Сакраменто Кингз — 115:110 (33:32, 30:30, 23:24, 29:24)
Сан-Антонио Сперс — Чикаго Буллз — 124:139 (22:36, 35:37, 40:35, 27:31)
Голден Стэйт Уорриорс — Хьюстон Рокетс — 99:93 (18:22, 31:21, 24:23, 26:27)
Нью-Орлеан Пеликанс — Финикс Санз — 126:124 (34:33, 20:32, 45:28, 27:31)