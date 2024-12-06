«Он просто вершина горы». Тренер Дюбуа – о победителе 2 боя Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Тренер чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа Дон Чарльз поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Я выбираю Тайсона победителем реванша и считаю, что он выиграл и первый бой. Фьюри – будто вершина горы. У него сейчас отличный путь исправить свои ошибки и получить еще один шанс стать абсолютным чемпионом мира, проведя бой с Даниэлем Дюбуа. Однако Усик тоже может улучшиться. Он гений и мастер своего дела», – сказал Чарльз.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua