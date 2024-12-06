Четыре украинки гарантировали себе место в основной сетке Australian Open-2025

Известен заявочный список теннисисток на первый турнир Grand Slam в 2025 году



Марта Костюк (№18), Элина Свитолина (№23 WTA), Даяна Ястремская (№33 WTA) и Ангелина Калинина (№57 WTA) гарантировали себе участие в основной сетке Открытого чемпионата Австралии, который пройдёт 12-26 января 2025 года.

Юлия Стародубцева (№100 WTA) находится на четвертой позиции в альтернативном списке на попадание в основу.

Напомним, что в прошлом сезоне украинки установили несколько национальных достижений на австралийском “мэйджоре”: впервые сразу две представительницы нашей страны сыграли в четвертьфинале (Марта Костюк, Даяна Ястремская), а Даяна Ястремская стала первой украинкой, кому удалось дойти в Мельбурне до полуфинала в одиночном разряде.

Отметим, что шесть теннисисток вошли в список участниц основной сетки благодаря “защищённому рейтингу”: Белинда Бенчич (Швейцария, №15), Кэти Макнелли (США, №71), Юлия Грабхер (Австрия, №73), Джоди Баррейдж (Великобритания, №85), Чжэн Сайсай (Китай, №89) и Данка Ковинич (Черногория, №95).

Также напомним, что уже стали известны первые обладатели wild card в основную сетку Australian Open.

btu.org.ua