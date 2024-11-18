НБА. Юта без Михайлюка уступила Клипперс, Чикаго разгромлен Хьюстоном, успехи Нью-Йорка и Кливленда

Победы также добыли Финикс, Индиана, Детройт, Мемфис, Портленд и Даллас

В ночь на 18 ноября состоялись 10 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта потерпела уже 10-е поражение в 13 поединках, уступив на выезде Клипперс. Украинец Святослав Михайлюк в заявке был, но на площадке не появлялся.

Из других матчей отметим выездной вынос, который Хьюстон устроил Чикаго, а также 15-ю подряд победу Кливленда.

НБА. Регулярный чемпионат

Миннесота Тимбервулвз — Финикс Санз — 120:117 (22:31, 32:33, 32:26, 34:27)

Индиана Пэйсерс — Майами Хит — 119:110 (28:20, 24:29, 33:26, 34:35)

Вашингтон Кэпиталз – Детройт Пистонс — 104:124 (18:28, 35:37, 26:37, 25:22)

Кливленд Кавальерс — Шарлотт Хорнетс — 128:114 (38:28, 34:31, 30:40, 26:15)

Мемфис Гриззлис — Денвер Наггетс — 105:90 (28:25, 27:18, 29:21, 21:26)

Портленд Трэйл Блейзерс — Атланта Хокс — 114:110 (21:33, 35:31, 38:17, 20:29)

Чикаго Буллз — Хьюстон Рокетс — 107:143 (26:27, 26:41, 26:40, 29:35)

Оклахома-Сити Тандер — Даллас Маверикс — 119:121 (34:39, 24:27, 34:31, 27:24)

Нью-Йорк Никс — Бруклин Нетс — 114:104 (30:29, 30:28, 35:24, 19:23)

Лос-Анджелес Клипперс — Юта Джаз — 116:105 (35:25, 31:20, 30:29, 20:31)

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