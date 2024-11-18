Баррикелло: В 52 года я себя чувствую на 18 лет!

В минувший уик-энд в Сан-Паулу на автодроме в Интерлагосе прошёл финальный этап бразильского Кубка Porsche, и в зачёте Endurance, т.е. гонок на выносливость, титул достался экипажу Рубенса Баррикелло и Вернера Нойгебауэра.

Гонка «500 км Интерлагоса» складывалась для её участников достаточно драматично, до финиша добрались далеко не все, на трассу не раз выезжал автомобиль безопасности, а также не обошлось без технических проблем и штрафов за те или иные нарушения правил. В частности, был оштрафован и экипаж Баррикелло, но Рубенс и его напарник боролись до конца и всё-таки смогли частично отыграться.

«Частично» – потому что из-за лишнего пит-стопа незадолго до финиша они завершили дистанцию в 117 кругов только 13-ми, однако это не помешало им завоевать Carrera Cup – кубок в зачёте Endurance.

«Мы стали чемпионами в зачёте Endurance, и я так счастлив! – поделился Рубенс на своих страницах в социальных сетях. – Спасибо команде за огромную и самоотверженную работу! Спасибо Вернеру Нойгебауэру за скорость и дружбу. Спасибо сыновьям за советы и поддержку! В мои 52 года я себя чувствую на 18 лет. И, конечно, спасибо Интерлагосу!»

Рубенс Баррикелло выступал в Формуле 1 с 1993-го по 2011 гг., в том числе был напарником Михаэля Шумахера в команде Ferrari и в тот период дважды становился вице-чемпионом мира. На счету Рубенса 11 побед, одержанных за рулём машин Ferrari и Brawn.

После завершения карьеры в Формуле 1 сезон 2012 года он провёл в американской серии IndyCar, после чего перешёл в бразильский чемпионат Stock Car Pro Series, где дважды выиграл титул, в 2014-м и 2022 гг. И вот теперь он добавил в список своих достижений ещё и победу в национальном Porsche Carrera Cup.

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