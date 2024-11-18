«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Хильберто Рамирес

Объединенный чемпион мира по версиям WBA и WBO в крузервейте Хильберто Рамирес изъявил желание провести бой с Александром Усиком.

«Я хочу стать чемпионом в крузервейте, все возможно. Посмотрите на Усика, чего он достиг, а он не больше меня. Я готов к бою с Усиком. Я рад разделить с Александром ринг, поскольку он один из моих кумиров. Я хочу этого боя, учитывая то, чего он достиг в боксе», – сказал Рамирес.

Ранее промоутер Александр Красюк признался, действительно ли Усик спустится в весе и будет драться за титул с Рамиресом.

sport.ua