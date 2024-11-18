Унаи Эмери готов продать зимой центрального защитника команды

Испанец недоволен формой игрока

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Возвращение Тайрона Мингса после травмы стало долгожданным толчком для "Астон Виллы". В то же время линия обороны бирмингемцев является сферой для потенциального улучшения, поскольку они только четыре оставили свои ворота "сухими" во всех соревнованиях этого сезона.

Как сообщает Football Insider, Унаи Эмери может дать зеленый свет на продажу Диего Карлоса в январское трансферное окно. "Фулхэм" выражал заинтересованность в подписании бразильского защитника во время летнего трансферного окна, но так и не сделал официального предложения. Эмери не был впечатлен тем, что он увидел от 31-летнего игрока в этом сезоне, поэтому тренер рассматривает возможность трансфера футболиста в другой клуб.

Добавим, что в этом сезоне Диего Карлос сыграл в 11 матчах во всех турнирах, однако никакими результативными действиями не отличался.

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