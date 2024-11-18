Ига Швёнтек – о выходе сборной Польши в полуфинал: “Через 20 минут я буду мертва, но сейчас давайте насладимся этим моментом”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек поделилась своими эмоциями после выхода сборной Польши в полуфинал Billie Jean King Cup Finals



Вчера польская теннисистка в трехчасовом поединке обыграла Линду Носкову, сравняв счет в противостоянии с командой Чехии. А после небольшого перерыва, вышла на корт вместе с Катажиной Кавой, чтобы сыграть решающий парный матч.

“Это был изнурительный день, очень тяжелые матчи. Но я очень рада, что мы выиграли последний, это самое главное. Через 20 минут я буду мертва, но сейчас давайте насладимся этим моментом. Вся команда проделала невероятную работу. Я собираюсь попросить [Каву] научить меня этим форхендам по линии, они потрясающие. Сейчас у меня не так много мыслей, потому что я уже не могу думать (смеется). Я очень горжусь собой, Касей и всей командой за то, что мы сегодня просто боролись, потому что, очевидно, что в парном разряде мы не были фаворитами. Я очень счастлива, что она так хорошо руководила нашей парой, выбирала правильную тактику и подсказывала мне, что делать, потому что я давно не играла в паре. Так что я думаю, что мы действительно стали хорошей командой.

Очевидно, что я также довольна своей победой в одиночном разряде, потому что это был непростой матч. Мне кажется, что было легко сдаться в какой-то момент, но я этого не сделала. Я хотела победить и по крайней мере попробовать (улыбается). Так что я счастлива, что шла до конца, хотя уровень энергии иногда был довольно низким.

То, что мы прошли в полуфинал, – это невероятно. Это осуществление мечты. Я уже несколько раз пропускала этот турнир, поэтому, когда у меня появился шанс, я хотела просто быть полезной и что-то сделать. Честно говоря, турнир удивительный. Он намного лучше, чем я ожидала. Атмосфера также замечательная. Я рада, что приехали польские болельщики. В целом мой опыт на этом турнире просто прекрасен”.

В полуфинале Billie Jean King Cup Finals сборная Польши сыграет против команды Италии. Поединок состоится в понедельник 18 ноября.



btu.org.ua