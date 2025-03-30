Провокация в финале турнира в Майами: болельщики на VIP-местах размахивали флагом беларуси, несмотря на запрет WTA

Финальный поединок турнира в Майами был отмечен провокативным поведением болельщиков первой ракетки мира Арины Соболенко



Решающий матч соревнований WTA 1000, в котором сыграли “нейтральная” Ариной Соболенко и американка Джессикой Пегула, завершился победой первой ракетки мира – 7:5, 6:2

Во время трансляции поединка на VIP-секторах трибун камеры зафиксировали флаг беларуси – символику, которая официально запрещена к демонстрации на турнирах WTA с 2022 года. При этом болельщики, в течении первой половины стартового сета, демонстративно размахивали флагами на камеру, находясь за спиной американской теннисистки.

Спустя некоторое время секьюрити все же подошли к этим болельщикам, провели беседу и конфисковали флаги.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, при участии беларуси, WTA-тур поддержал решение об участии спортсменов из стран-агрессоров только в нейтральном статусе, без флагов, гербов и любой государственной атрибутики.



btu.org.ua