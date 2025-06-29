Экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер наконец-то вернулся на путь побед, одержав яркую и долгожданную победу техническим нокаутом в поединке против соотечественника Тайрелла Герндона. Бой прошёл 27 июня в Уичито, США, и стал для Уайлдера первой победой почти за три года. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Первая победа после серии поражений

С момента последнего успеха в октябре 2022 года, когда Уайлдер нокаутировал финна Роберта Хелениуса, американец провёл несколько неудачных боёв. Он проиграл Тайсону Фьюри в реванше в октябре 2021 года, а затем в июне 2024-го потерпел поражение нокаутом от китайца Чжана Чжилея.

Поединок с 30-летним Тайреллом Герндоном (24–5, 15 KO), который на момент встречи имел три победы подряд, стал для Уайлдера шансом перезапустить карьеру.

Ход боя

С первых раундов бой развивался динамично. Уже во втором раунде Уайлдер нанес два левых хука, один из которых отправил Герндона в нокдаун. В шестом раунде Уайлдер повторил успех, снова сбив соперника на канаты.

Кульминацией стал седьмой раунд, в котором экс-чемпион провёл мощную серию ударов, после чего рефери остановил поединок, зафиксировав победу техническим нокаутом.

Таким образом, Уайлдер записал на свой счёт 44-ю победу в профессиональной карьере, прервав серию поражений и вернувшись в число претендентов на высокие позиции в дивизионе.

«Это было великолепно. У меня было время собраться — умственно, физически и эмоционально. Это был длинный путь», — признался Уайлдер в интервью The Ring Magazine. «Я рад вернуться на ринг. Знаю, что мог показать больше, но это только начало. С каждым разом я буду становиться сильнее. Обещаю!»

Новый этап карьеры

Победа над Герндоном может стать отправной точкой нового этапа в карьере Деонтея Уайлдера. Несмотря на возраст, 39-летний боксёр не собирается завершать карьеру и всерьёз рассматривает возможность вновь побороться за чемпионские титулы.

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