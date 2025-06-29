Топурия нокаутировал Оливейру и стал чемпионом UFC

Утро 29 июня 2025 года ознаменовалось громкой победой для мира MMA. В рамках турнира UFC 317 состоялся яркий и короткий бой между Ильей Топурией и бывшим чемпионом Чарльзом Оливейрой. Уже через две с лишним минуты всё было решено — у легкого веса появился новый король. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

27-летний грузино-испанский боец Илия Топурия одержал досрочную победу, нокаутировав Чарльза Оливейру в первом раунде. С самого начала бой пошёл на высоких скоростях: оба бойца стремились захватить ініціативу. Однако именно Топурия сумел первым воспользоваться моментом.

На второй минуте поединка он нанес мощный удар правой рукой, после которого Оливейра рухнул на настил.

«Я был уверен в себе. Я готовился к войне, но увидел возможность закончить бой — и сделал это», — отметил Топурия сразу после победы.

Не теряя времени, Илия бросился добивать поверженного соперника, но судья оперативно остановил бой, зафиксировав технический нокаут. Решение не вызвало сомнений: Топурия уверенно контролировал ход поединка.

Эта победа принесла Топурии чемпионский титул UFC в лёгкой весовой категории, который ранее принадлежал одному из самых опасных и опытных бойцов дивизиона — Чарльзу Оливейре.

Фанаты и аналитики единогласны: это был звездный выход нового чемпиона. Эффектный нокаут и сдержанная уверенность Топурии сделали его новым героем UFC. Многие уже называют его будущей легендой и сравнивают с топовыми бойцами в истории промоушена.

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