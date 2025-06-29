У Месси не лучшие цифры на этом турнире, но он самый влиятельный, – Арсен Венгер об аргентинце на Клубном ЧМ

"Интер Майами" готовится к матчу с победителем Лиги Чемпионов "ПСЖ", который состоится сегодня в 19:00 по киевскому времени. На кону – проход в четвертьфинал Клубного Чемпионата Мира.

Экс-тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился своим мнением по поводу лидера американцев Лионеля Месси:

Вопрос показывает разницу между лучшим игроком на турнире и самым влиятельным. У Месси нет лучших чисел, но, без сомнения, он самый влиятельный. Без него "Интер Майами" никогда бы не квалифицировался.

Добавим, что Месси впервые в своей карьере на официальном уровне сыграет против бывшей команды.

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