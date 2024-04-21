Драма на Уэмбли: МЮ не удержал преимущество в 3 гола над клубом из Чемпионшипа, но победил в серии пенальти

Манчестер Юнайтед по пенальти одержал победу над Ковентри, выступающим в Чемпионшипе ( втором по силе дивизионе чемпионата), в матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу.

Основное время завершилось со счетом 3:3. Манкунианцы уверенно побеждали со счетом 3:0 до 71-й минуты, когда «небесно-голубые» совершили сенсационный камбэк.

<iframe width="560" height="314" style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSetantaUkraine%2Fvideos%2F1950681338681975%2F&show_text=false& =560&t=0" scrolling="no" frameborder="0" allow="clipboard-write;

Ковентри удалось забить гол на 121-й минуте поединка (в экстратайме), однако судья отменил взятие ворот из-за офсайда. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Эрика тен Гага.

Кубок Англии по футболу

1/2 финала, 21 апреля

Ковентри — Манчестер Юнайтед 3:3 (0:2)

(по пенальти 3:4)

Голлы:0:1 — 23 Мактоминей, 0:2 — 45+1 Магвайр, 0: 3 – 58 Фернандеш, 1:3 – 71 Симмс, 2:3 – 79 О'Хар, 3:3 – 90+5

Отметим, что Ковентри выигрывал Кубок Англии в сезоне-1986/87. В АПЛ «небесно-голубые» выступали в последний раз 23 года назад. Манчестер Юнайтед 12 раз завоевывал Кубок Англии, в последний раз. в сезоне-2015/2016.

В финале МЮ встретится с Манчестер Сити, который минимально одолел Челси Михаила Мудрика. Решающий матч турнира состоится 25 мая на «Уэмбли».

Напомним, что Футбольная ассоциация Англии договорилась с Премьер-лигой о новом шестилетнем соглашении. Согласно этому договору со следующего сезона в Кубке Англии отменят переигровку.

champion.com.ua