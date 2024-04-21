Руан. Стивенс выиграла свой первый титул WTA за два года

Слоан Стивенс стала чемпионкой на турнире WTA 250 во Франции

Руан, Франция • 15-21 апреля • грунт (зал) • $267,08

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Слоан Стивенс (США, 6) — Магда Линетт (Польша) 6:1, 2:6, 6:2

Слоан Стивенс одержала четвёртую победу подряд в противостояниях с Магдой Линетт. Для теннисисток это была первая встреча на грунтовом покрытии (предыдущие три прошли на харде).

Американка сыграла 11-й финал в карьере и выиграла восьмой титул. В последний раз она побеждала на турнире WTA в феврале 2022 года, когда стала чемпионкой в Гвадалахаре (WTA 250).

Путь к победе:

R32: Пэйтон Стёрнс (США) 1:6, 6:1, 6:3

R16: Каролина Плишкова (Чехия) 6:3, 6:2

QF: Юань Юэ (Китай, 4) 6:2, 6:2

SF: Каролин Гарсия (Франция, 2) 6:3, 6:2

FR: Магда Линетт (Польша) 6:1, 2:6, 6:2

Титул в Руане стал для Стивенс вторым на грунтовом покрытии. В 2016 году Слоан стала победительницей турнира WTA 500 в Чарльстоне (зелёный грунт). В целом для неё это был третий финал на грунте. В 2018 году американка сыграла в решающем матче на Ролан Гаррос.

За выступление в Руане Слоан Стивенс заработала €30,650 призовых и 250 очков, благодаря которым поднимется на 33-е место в мировом рейтинге.

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