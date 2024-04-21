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Теннис

Руан. Стивенс выиграла свой первый титул WTA за два года

Слоан Стивенс стала чемпионкой на турнире WTA 250 во Франции

Руан. Стивенс выиграла свой первый титул WTA за два года

Руан, Франция • 15-21 апреля • грунт (зал) • $267,08
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал
Слоан Стивенс (США, 6) — Магда Линетт (Польша) 6:1, 2:6, 6:2

Слоан Стивенс одержала четвёртую победу подряд в противостояниях с Магдой Линетт. Для теннисисток это была первая встреча на грунтовом покрытии (предыдущие три прошли на харде).

Американка сыграла 11-й финал в карьере и выиграла восьмой титул. В последний раз она побеждала на турнире WTA в феврале 2022 года, когда стала чемпионкой в Гвадалахаре (WTA 250).

Путь к победе:
R32: Пэйтон Стёрнс (США) 1:6, 6:1, 6:3
R16: Каролина Плишкова (Чехия) 6:3, 6:2
QF: Юань Юэ (Китай, 4) 6:2, 6:2
SF: Каролин Гарсия (Франция, 2) 6:3, 6:2
FR: Магда Линетт (Польша) 6:1, 2:6, 6:2

Руан. Стивенс выиграла свой первый титул WTA за два года

Титул в Руане стал для Стивенс вторым на грунтовом покрытии. В 2016 году Слоан стала победительницей турнира WTA 500 в Чарльстоне (зелёный грунт). В целом для неё это был третий финал на грунте. В 2018 году американка сыграла в решающем матче на Ролан Гаррос.

За выступление в Руане Слоан Стивенс заработала €30,650 призовых и 250 очков, благодаря которым поднимется на 33-е место в мировом рейтинге.

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