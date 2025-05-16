“Я уже несколько недель дома, провожу время с дочкой”. Гаэль Монфис рассказал, когда вернется на корт

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился новостями о своем здоровье



Напомним, что Монфис, из-за болезни, не смог выйти на матч против Андрея Рублева в Мадриде, после чего пропустил турнир АТР 1000 в Риме.

«Давно не давал о себе знать. Я уже несколько недель дома, все идет отлично, провожу время с дочкой, так что все замечательно. Тренировки проходят отлично, знаю, что у вас было много вопросов по этому поводу. На выходных еду в Гамбург, а потом будем готовиться к Roland Garros. Все хорошо», – написал в своих социальных сетях француз.

Напомним, что в этом году 38-летний теннисист сыграл 23 матча, в которых одержал 16 побед. Монфис выиграл титул АТР в Окленде в начале сезона, а также записал в свой актив выход в 1/8 финала на Australian Open и на “Мастерсе” в Майами.



btu.org.ua