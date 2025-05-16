Финского хоккеиста сравнили с Дэвидом Бекхэмом

MTV3. Теуво Терявяйнен

Форвард сборной Финляндии 30-летний Теуво Терявяйнен сыграл исключительный матч на ЧМ-2025. Энхаэловец из «Чикаго» раздал за матч шесть результативных передач в победной встрече финнов против Словении (9:1).

Таким образом, Теуво повторил рекорд по количеству ассистов в одной игре на чемпионате мира чехословацкого игрока Иржи Холика, который блеснул в подыгрыше 31 марта 1973 года во встрече против Польши (14:1).

«Такого результативного матча у меня точно не было. Партнеры неплохо завершали атаки, за что им благодарен. Особенно постарался Ээли Толванен, который забросил четыре шайбы!», – поспешил упомянуть своего напарника Терявяйнен.

В послематчевой студии телеканала MTV3 шестикратный чемпион Финляндии и бывший игрок Суоми Ари Валлин сказал, что концепция игры Терявяйнена соответствует мировому уровню, а также сравнил хоккеиста со звездой из мира футбола – Дэвидом Бекхэмом.

«То, как Теуво делает длинные передачи и вкладывает шайбу в крюк клюшки мне немного напоминает кроссы (Дэвида) Бекхэма в его лучшие годы. Даже несмотря на то, что мяч находился в воздухе немного дольше, чем шайба прилетала в нужное место после ассистов Терявяйнена. Определенно, Теуво может делать такие передачи, которые другие даже не видят», – отметил Валлин.

Всего в четырех матчах ЧМ-2025 Теуво Терявяйнен уже набрал 8 (1+7) очков и лидирует на форуме с показателем полезности – «+7».

sport.ua