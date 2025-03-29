Майами. Джокович в двух сетах обыграл Димитрова и 60-й раз сыграет в финале на “Мастерсе”

На турнире ATP 1000 в США состоялся первый полуфинальный матч



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 4) – Григор Димитров (Болгария, 14) 6:2, 6:3

Сербский теннисист выиграл 13-й из 14-и сыгранных матчей против Димитрова и восьмой раз вышел в финал турнира в Майами, не проиграв в текущем розыгрыше ни одного сета.

Джокович 60-й раз сыграет в решающем матче на турнирах серии “Мастерс” и в целом проведет 142-й финал в карьере. Также отметим, что 37-летний серб – самый возрастной участник финала на соревнованиях ATP 1000.

Новак – второй теннисист, который выиграл 100 матчей в серии “Sunshine Double” (турниры в Индиан-Уэллс и Майами), после Роджера Федерера, в активе которого 122 победы.

В воскресенье Новак Джокович будет бороться за свой 100-й титул в карьере. Его соперник определится в противостоянии Якуб Меншик (Чехия) – Тэйлор Фритц (США, 3).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua