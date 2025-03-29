Звезда бокса: «Я был просто пьян, обдолбанный грибами»

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Известный американский боксер Райан Гарсия вспомнил свой арест в отеле в 2024 году. Тогда Гарсию обвинили в вандализме и взяли под стражу.

«Я тогда решил съесть немного грибов, я это уже делал раньше. Но я употребил их слишком много, просто потерял контроль. Я просто начал все крушить. Мало что помню. Я был просто пьян, обдолбанный грибами», – сказал Гарсия.

Ранее сообщалось, что Турки Аль-Шейх заплатит огромные деньги за бой экс-чемпиона мира Гарсии. Райан признался, что ему пообещали 20 млн долларов.

sport.ua