Торонто. Остапенко стартовала с тяжёлой победы над Бадосой, Анисимова выбила пятую сеяную

На турнире WTA 1000 в Канаде завершились матчи второго круга

Торонто, Канада • 6-12 августа • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Элизе Мертенс (Бельгия) – Наоми Осака (Япония, WC) 6:3, 6:4

Эшлин Крюгер (США, Q) – Лейла Фернандес (Канада, 15) 6:4, 6:2

Виктория Азаренко (-, 12) – Грет Миннен (Бельгия, Q) 3:6, 7:5, 6:1

Пэйтон Стёрнс (США) – Мэдисон Кис (США, 7) 3:6, 7:5, 3:0 (отказ)

Елена Остапенко (Латвия, 4) – Паула Бадоса (Испания) 3:6, 7:6(3), 6:2

Аманда Анисимова (США, SR) – Дарья Касаткина (-, 5) 6:4, 6:3

Кэти Бултер (Великобритания) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 13) 1:1 (отказ)

Арина Соболенко (-, 2) – Юань Юэ (Китай) 6:2, 6:2

Эшлин Крюгер (№82 WTA) взяла реванш у Лейлы Фернандес за поражение в июне на травяном турнире WTA 500 в Истборне и записала в свой актив пятую в карьере победу над соперницей из топ-30. Дальше американка встретится с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой, которой уступила в их двух предыдущих противостояниях, в том числе в этом году на Уимблдоне.

Елена Остапенко вышла вперёд в счёте очных встреч с Паулой Бадосой (3-2) и повторила свой лучший результат в Торонто, показанный в 2019 году. За свой первый четвертьфинал в Канаде латвийка будет бороться с “лаки лузером” Тэйлор Таунсенд, против которой играла ещё в 2018 году на US Open и одержала победу.

Аманда Анисимова (№132 WTA) во второй раз в этом году обыграла теннисистку, входящую в топ-20 рейтинга. Это четвёртая победа американки в четырёх встречах с Касаткиной. В третьем круге Анисимова сыграет против ещё одной “нейтральной” теннисистки Анны Калинской.

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