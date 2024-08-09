В Red Bull поставили точку в «деле Хорнера»

Скандальная история о «ненадлежащем поведении» Кристиана Хорнера в отношении одной из сотрудниц Red Bull Racing уже начала забываться, но вчера вечером о ней напомнила сама австрийская компания Red Bull.

Последние новости на эту тему появились весной, когда стало известно, что жалоба этой сотрудницы в отношении Хорнера была отклонена, а она была отстранена от работы. Тогда она воспользовалась правом подать апелляцию, однако было неясно, будут ли результаты преданы огласке.

Теперь же стало известно, что апелляция отклонена.

Хорнер всегда отрицал все предъявленные к нему претензии, продолжал и продолжает выполнять обязанности исполнительного директора и руководителя Red Bull Racing.

8 августа компания Red Bull GmbH обнародовала следующее заявление: «Ранее в этом году было предпринято расследование на основе жалобы, поданной против Кристиана Хорнера. Эта жалоба была рассмотрена на основе принятой в компании процедуры, был назначен независимый адвокат, который претензии отклонил.

Истица воспользовалась правом подать апелляцию, которая была рассмотрена другим независимым адвокатом. Теперь все стадии апелляционного процесса завершены, вынесено окончательное решение, что апелляция не принята.

C выводами, к которым пришёл адвокат, в Red Bull согласны. Процесс внутреннего расследования завершён. Компания уважает право сотрудников на конфиденциальность и пока воздержится от дальнейших публичных комментариев».

По информации телеканала Sky Sports, поскольку в процессе внутреннего расследования в Red Bull были подозрения, что сотрудница, подавшая жалобу, действовала нечестно, то теперь в компании могут принять решение о её увольнении. До настоящего времени она, хотя и была отстранена от работы, продолжала получать заработную плату в полном объёме.

Репортёр телеканала Крэйг Слейтер так прокомментировал происходящее: «Это неприятная ситуация для всех сторон, имеющих к ней отношение. Победителей в ней нет, судя по тому, как в предыдущие месяцы раскручивалась вся эта история, поэтому теперь Хорнер надеется, что для него всё закончилось.

Что касается сотрудницы, подавшей на него жалобу, она может обратиться в инстанции, которые занимаются разбирательством трудовых споров, а это может повлечь очередное долгое разбирательство, если она решит дать делу ход. Тогда она может обратиться в суд с гражданским иском против Хорнера и её работодателей, компании Red Bull Racing…

Но в Red Bull считают дело закрытым после проведённого внутреннего расследования и рассмотрения апелляции, которая была отклонена, так что все формальности были соблюдены».

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