Ландо Норрис: Я допускал ошибки, но учился на них

Ландо Норрис заявил, что сделал выводы из прошлых ошибок и в 2025 году готов бросить вызов любому сопернику. В прошлом сезон британский гонщик McLaren стал вице-чемпионом мира и, конечно, внёс очень важный вклад в победу своей команды в Кубке конструкторов.

Принимая участие в подкасте BBC, который называется F1: Back at Base, Норрис признал, что расстроился, когда проиграл спор за титул Максу Ферстаппену.

«Когда ты окончательно осознаёшь, что титул упущен, это доставляет тяжёлые переживания, – сказал Ландо. – К этому я стремился с детства, и это всё, чего я хочу добиться. В общем, когда эта свеча гаснет, когда ты понимаешь, что всё закончилось, это больно.

И всё-таки это был год, когда я гордился своими результатами, гордился тем, как справляюсь с прессингом. Но в то же время я допускал ошибки, но учился на них. Поэтому в преддверии следующего сезона есть повод надеяться, что у нас есть хорошая машина, и мы располагаем всем необходимым. Я считаю, что стал достаточно хорошим гонщиком, и у меня есть все нужные качества.

Я с воодушевлением готовлюсь к сезону 2025 года, потому что знаю: я многому научился, стал выступать намного лучше и готов сразиться с любым соперником».

По словам Норриса, одним из важнейших качеств, которое он старался развить в себе в прошлом году, была уверенность в своих силах: «В прошлом мне не хватало веры в себя. И полагаю, что в 2024-м вера в свои силы в достаточной мере окрепла, поэтому я уверен, что в следующем сезоне смогу выиграть чемпионат, бросив вызов любому, что захочет со мной побороться».

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