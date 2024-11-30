В Ferrari хотят скорректировать настройки после спринта

Гонщики Ferrari по итогам квалификации к спринту стартуют в короткой субботней гонке с 4-й и 5-й позиций, позади двух машин McLaren и Mercedes Джорджа Расселла.

Фредерик Вассёр, руководитель Скудерии, комментируя такие результаты, заявил, что после спринта команда намерена скорректировать настройки машины.

Затяжные скоростные повороты автодрома в Катаре не лучшим образом подходят SF-24, и на трассах подобной конфигурации проявляются слабости этого шасси, в том числе машине немного не хватает прижимной силы, из-за чего начинаются проявления недостаточной поворачиваемости.

Фредерик Вассёр: «На тренировке машина работала намного лучше, но в финале пятничной квалификации проявилась слишком сильная недостаточная поворачиваемость, а это вызывало серьёзные сложности.

Если же пытаться найти какие-то позитивные моменты, то можно напомнить, что основное количество очков будет разыграно только в воскресенье, поэтому мы должны отреагировать и как можно лучше подготовиться к субботней квалификации, чтобы в воскресной гонке у нас была хорошая машина.

До окончания спринта будут действовать правила закрытого парка, но потом мы сможем внести коррективы в настройки перед основной квалификацией. Что касается темпа, то получить реальные представления пока довольно сложно, поскольку на тренировках никто по-настоящему не работал на длинных сериях кругов, поэтому мы не можем оценить, какой будет интенсивность гранулирования резины.

А спринт запланирован на более раннее время дня, когда температура асфальта будет несколько выше, и гранулирование должно проявляться несколько меньше».

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