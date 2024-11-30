Глава антидопингового агентства: “Нам нужно понять, готовы ли мы принять микродозирование и на какой границе будет правильным остановиться”

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли прокомментировал допинг-кейсы топ-теннисистов итальянца Янника Синнера и польки Иги Швёнтек.



“Могу сказать, что сегодня существует проблема минимального загрязнения проб, но это совсем не означает, что таких случаев стало больше, чем было в прошлом. Дело в том, что лаборатории стали более эффективны в обнаружении даже бесконечно малых количеств веществ. Количества настолько малы, что можно заразиться, совершая безобидные действия. Правда в том, что мы слышим много историй, и я понимаю мнение общества, которому может показаться, что все принимают допинг.

При наличии пороговых значений мы бы не увидели всех этих случаев. Нам нужно понять, готовы ли мы принять микродозирование и на какой границе будет правильным остановиться. Именно для такого рода размышлений будет создана специальная рабочая группа”, – приводит слова Ниггли итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что WADA подала апелляцию в Спортинвный арибтражный суд на решение Международного агентства теннисной добропорядочности (ITIA), которое оправдало первую ракетку мира Янника Синнера, несмотря на два проваленных теста на допинг.

В данный момент неизвестно, когда состоится рассмотрение этой апелляции, однако судя по расписанию слушаний, которое было опубликовано на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS), этого не случится до середины февраля 2025 года.



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