Вулверхэмптон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
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Команда с украинцем Ильёй Забарным встретится в выездном матче против “Вулверхэмптона”.
Хозяева поля занимают 17-е место в турнирной таблице. Забили 20 голов, но пропустили на восемь больше. Легко на “Молинью” не бывает, ведь “Волки” хорошо обороняются и любят забивать.
“Борнмут” опережает своего соперника на 6 баллов и на 4 места. Команда с Ильёй Забарным сенсационно победила “Манчестер Сити” и “Арсенал”, но теряли очки с “Брайтоном” им “Брентфордом”. Пять матчей подряд команда уходит с поля с забитыми голами.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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Английская Премьер-Лига. 13-й тур.
30 ноября 2024. Вулверхэмптон. ” Молинью “
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
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