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Футбол

Вулверхэмптон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Вулверхэмптон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Команда с украинцем Ильёй Забарным встретится в выездном матче против “Вулверхэмптона”.

    Хозяева поля занимают 17-е место в турнирной таблице. Забили 20 голов, но пропустили на восемь больше. Легко на “Молинью” не бывает, ведь “Волки” хорошо обороняются и любят забивать.

    “Борнмут” опережает своего соперника на 6 баллов и на 4 места. Команда с Ильёй Забарным сенсационно победила “Манчестер Сити” и “Арсенал”, но теряли очки с “Брайтоном” им “Брентфордом”. Пять матчей подряд команда уходит с поля с забитыми голами.

    Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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    • Онлайн видеотрансляция на Setanta Sports

    Английская Премьер-Лига. 13-й тур.

    30 ноября 2024. Вулверхэмптон. ” Молинью “

    Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Вулверхэмптон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Вулверхэмптон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Вулверхэмптон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Вулверхэмптон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Смотреть матч Вулверхэмптон – Борнмут Смотреть трансляцию

    Вулверхэмптон – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    2.87 3.50 2.46 Узнать больше

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    Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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