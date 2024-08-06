Названо условие, при котором станет возможен переход Та в Баварию

Пригодится ли мюнхенцам замена центрбека?

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"Бавария" и "Байер" достигли принципиального соглашения о трансфере центрального защитника Джонатана Та. Об этом сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Kicker.

Фиксированная сумма сделки составит 25 млн. евро + 5 млн. евро в виде бонусов.

Отмечается, что "Бавария" подпишет Та лишь в случае ухода своего центрбека Маттейса Де Лигта в "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне Джонатан отметился 6 забитыми мячами и 1 результативной передачей в 48 матчах во всех турнирах.

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