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Футбол

Официально. Защитник Вольфсбурга перешел в РБ Лейпциг

Контракт до 2027 года

Официально. Защитник Вольфсбурга перешел в РБ Лейпциг

РБ Лейпциг

    • Универсальный защитник Ридле Баку из "Вольфсбурга" перешел в "РБ Лейпциг". По неофициальной информации, сумма трансфера составила около 4,5 миллиона евро.

    Защитник поделился комментариями о своем переходе:

    "РБ Лейпциг" – это большой клуб с большим потенциалом и амбициозными целями. Команда регулярно выступает в Лиге чемпионов, а быстрый темп игры отлично подходит к моему стилю и той скорости, которой я владею.

    "РБ Лейпциг" предоставляет все необходимое для успешного футбола, так что присоединиться к команде было решением, которое я не мог пропустить. Я с нетерпением жду, чтобы познакомиться со своими новыми товарищами по команде, в частности с Ксавером Шлагером, с которым я уже играл раньше, и начать работать вместе с ними."

    Добавим, что немецкий футболист конголезского происхождения за первую половину сезона в Бундеслиге за "Вольфсбург" сыграл в 15 играх, отличившихся 2 голами и 2 результативными передачами.

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