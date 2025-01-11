«Дюбуа попадет, Усик не является неуязвимым». Новый Майк Тайсон – о реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Молодой британский проспект Мозес Итаума, которого сейчас называют новым Майком Тайсоном, высказался об Александре Усике.

«Усик – очень классный боксер, посмотрите чего он достиг. Только двое смогли сделать подобное. Снимаю перед ним шляпу, но знаете что? Он не является неуязвимым и Дюбуа может по нему попасть в реванше. Даниэль точно победит Джозефа Паркера», – сказал Итаума.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно

sport.ua