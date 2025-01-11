IndyCar: Prema провела презентацию в Северной Каролине

Итальянская команда Prema Racing провела официальную презентацию своего проекта в американской серии IndyCar, представив машины, гонщиков и руководство – всё проходило в техническом центре General Motors в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Сезон 2025 года станет для Prema дебютным, машину №90 будет пилотировать Каллум Айлотт, машину №83 – Роберт Шварцман, а резервным гонщиком команды стал 38-летний ветеран Формулы 1 Роман Грожан.

«В нашей компании мы всегда настроены на поиск новых приключений, – заявил Рене Росин, управляющий директор Prema Racing, говоря о том, ради чего команда приходит в IndyCar. – Этот следующий шаг был для нас вполне логичным, ведь мы будем выступать в одной из самый важных гоночных сериях мира, причём это единственный чемпионат, где гонки проходят на овалах, городских трассах и трассах дорожного типа.

Приняв этот вызов, мы намерены выйти на новый уровень, дорасти до него – именно поэтому мы решили пересечь океан. Самая большая сложность заключалась в том, что мы начинаем с нуля. Наш проект стартовал менее года назад с того, что мы выбрали место базирования команды…

Мы хотим создать правильную рабочую среду, в которой бы сочетались европейский и американский менталитеты, чтобы команда всегда была нацелена на достижение результатов, но при этом постараемся сохранить семейную атмосферу. Для нас это очень важно».

Если Каллум Айлотт, вице-чемпион Формулы 2 2020 года, уже не новичок в IndyCar и провёл 38 гонок, то Роберту Шварцману предстоит впервые попробовать свои силы в этой серии. До прошлого года он был резервистом Ferrari в Формуле 1 и выступал в WEC за AF Corse в WEC.

«Я выбрал IndyCar прежде всего по двум причинам, – сказал гонщик из Санкт-Петербурга, ныне выступающий под флагом Израиля. – Первая причина в том, что с этой командой я побеждал, знаю её и доверяю ей. Во-вторых, именно в IndyCar сейчас проходят самые интересные гонки. У меня боевой настрой, а также я собираюсь получить удовольствие».

Интересно, что гоночным инженером Роберта в Prema станет португалец Жоао Жинет, ранее работавший специалистом по аэродинамике в команде Haas F1.

Сезон IndyCar 2025 года стартует 2 марта во Флориде, где пройдёт городская гонка Гран При Сент-Питерсберга.

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