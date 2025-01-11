Хобарт. Кесслер выиграла второй титул WTA в карьере, обыграв Мертенс в финале

Маккартни Кесслер стала новой чемпионкой на турнире WTA 250 в Австралии



Хобарт, Австралия • 6-11 января • хард • $275,094

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Маккартни Кесслер (США) – Элизе Мертенс (Бельгия, 2) 6:4, 3:6, 6:0

Американская теннисистка выиграла второй из двух сыгранных финалов в WTA-туре. В прошлом году Кесслер стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Кливленде.

Путь к победе:

R32: Ребекка Шрамкова (Словакия, 7) 6:3, 7:5

R16: Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q) 6:2, 6:2

QF: Даяна Ястремская (Украина, 1) 7:5, 6:4

SF: Элина Аванесян (Армения, 6) 4:6, 6:3, 6:4

FR: Элизе Мертенс (Бельгия, 2) 6:4, 3:6, 6:0

По итогам соревнований в Хобарте Маккартни Кесслер дебютирует в топ-50 мирового рейтинга. Напомним, что Элизе Мертенс выигрывала титул в этом городе в 2017 и 2018 годах, а в прошлом сезоне также уступила в финальном матче.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua