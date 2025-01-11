«Просто ноль». Нельсон сообщил, что может произойти в трилогии Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон назвал победителя вероятной трилогии между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Усик после реванша оставил разрушительный след в подсознании Тайсона, это повлияет на его ментальную силу. Поэтому если что-то сказать о третьем бое между ними, то у Фьюри просто ноль шансов на победу», – сказал Нельсон.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua