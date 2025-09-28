Connect with us
Теннис

Украинцы на турнирах ITF 28 сентября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов


($40,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала

11:00 | Алеся Рева (Украина, 12) – Джорджина Гарсия Перес (Испания, WC)

($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала

17:00 | Андрей Бията (Украина) – Фаусто Табакко (Италия, 1)

($30,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала

10:00 | Андрей Порицкий (Украина) – Сюй Вэйтао (Китай)
15:30 | Владимир Ужиловский (Украина) – Александр Ушаков (-, 12)

($30,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала

14:30 | Наталья Тропицына (Украина) – Маноли Ренгар (Франция)

($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала

11:30 | Михаил Ковалев (Украина) – Янник Теодор Александреску (Румыния, 10)


($15,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала

Иван Саленко (Украина) – Хавьер Якубович (Словакия)

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. Финал

12:00 | Елизавета Котляр (Украина, 2) – Фиона Ганц (Швейцария, 5)

($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала

09:00 | Карина Дунда (Украина) – Бьянка Булат (Румыния, 13)
10:30 | Ева Галиевская (Украина, 9) – Калина Александров (Австралия)
13:30 | Елизавета Труш (Украина, 10) – Эстела Иванова (Болгария)
 

btu.org.ua

