Александр Зверев – после раннего поражения на Уимблдоне: “Иногда я очень одинок на корте, ощущаю нехватку радости во всем, что я делаю”

Третья ракетка мира Александр Зверев из Германии поделился своми эмоциями после сенсационного поражения от Артура Риндеркнеха в первом круге Уимблдона



“Не так много мыслей, если честно. Не могу сказать, что мне не повезло или что-то подобное. Я просто отпустил игру, отпустил матч в пятом сете.

Изменилось ли что-то физически или психологически после проигранного финала на Australian Open в январе? Скорее это психологический момент. Это странно, но иногда я очень одинок на корте. Ментально я испытываю трудности. Я говорил об этом еще в Австралии. Я просто не знаю. Я пытаюсь найти выход, пытаюсь найти способ выбраться из этой ямы. Но постоянно как-то снова оказываюсь в ней. В целом я сейчас чувствую себя очень одиноким в жизни, и это очень неприятное ощущение.

Думаю, что к Канаде у меня уже будут ответы. Это не ощущение, связанное с теннисным кортом, это общее жизненное ощущение. Как я уже говорил, я никогда не испытывал ничего подобного раньше. Мне сейчас трудно находить радость вне теннисного корта. И это не оправдание. Я думаю, что Артур заслуживал победы сегодня. Дело не в этом. Это что-то, что я чувствую уже несколько месяцев. Опять же, я просто в целом чувствую себя очень, очень одиноким. Никогда не чувствовал этого раньше.

Если быть совсем честным, я не думаю, что сыграл ужасно. С точки зрения тенниса это звучит странно, потому что я проиграл в первом раунде, но я не думаю, что проблема сейчас в теннисе. Это что-то другое, что я должен найти внутри себя. И опять же, мне трудно вам сказать, потому что у меня нет ответов пока. У меня есть месяц до Канады. Посмотрим, что будет к тому времени. Но что-то во мне должно измениться – и это не обязательно связано с теннисным кортом, с форхендом или бэкхендом.

Обращался ли я к психотерапевту? Возможно, впервые в жизни мне это действительно нужно. Я прошел через много трудностей. У меня было много проблем в медиа и в целом преодолел много трудностей в жизни. Но я никогда раньше не чувствовал себя настолько опустошенным. Просто нехватка радости. Просто нехватка радости во всем, что я делаю. Это не обязательно связано с теннисом. Это также и о жизни вне тенниса. Даже когда я выигрываю, как вот в Штутгарте или Галле, это уже не то ощущение, которое было когда-то, когда я был счастлив, вдохновлен, когда меня переполняла мотивация идти дальше. Сейчас этого нет. И это впервые в моей жизни, когда я чувствую что-то подобное.

Мое желание выиграть «мэйджор» все еще есть? Я должен сначала разобраться с собой. Должен решить свои проблемы, а потом уже… С точки зрения тенниса – да. Я все еще чувствую себя одним из лучших игроков в мире. Но опять же, сейчас дело не в теннисе. Выиграть турнир Grand Slam – да, я хочу этого. Не знаю, как честно ответить на это, потому что это такое ощущение, когда ложишься спать и не имеешь мотивации на следующий день, когда не хочется просыпаться и идти на работу. Думаю, каждый переживал подобное, независимо от того, какой была ваша работа. Но для спортсмена это очень сильно отражается на результатах. И именно это я чувствую сейчас”.



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