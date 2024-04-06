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Футбол

Агробизнес дожал Ингулец, Карпаты обыграли ФСК Мариуполь: результаты матчей Первой лиги

Сегодня, 6 апреля, состоялись матчи 3 тура второго этапа футбольного сезона-2023/24 в украинской Первой лиге.

Чемпионат Украина — Первая лига 3 тур, 6 апреля «Чемпионская» группа

Карпаты — ФСК Мариуполь 3: 1 (2:1)

Голы: 0:1 — 5 Плакса, 1:1 — 28 Полегенько, 2:1 — 35 Невес, 3:1 — 51 Подлепенец

Агробизнес — Ингулец 1:0 (0:0)

Гл: 1 :0 — 90 Галенков

Кудровка-Нива — СК Полтава 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 8 Марусич, 1:1 — 53 Тименко, 2:1 — 55 Рогозинский, 2:2 — 89 Щербак (пен)

Группа «Выбывание»

Диназ — Подолье 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 — 82 Новиков, 1:1 — 90+2 Кулиш

Горняк-Спорт — Металлист 0:0

Накануне Левый берег обыграл Прикарпатье в «Чемпионской» группе.

  • Украинская Первая Лига-2023/24 — Группа «Чемпионская»: календарь матчей, турнирная таблица
  • Украинская Первая Лига-2023/24 — Группа «Выбывание»: календарь матчей, турнирная таблица

    • champion.com.ua

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