Новак Джокович: «Я из тех игроков, которым требуется чуть больше матчей и больше времени, чтобы по-настоящему достичь пика на грунте»

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился своими ожиданиями от грунтового сезона перед стартом на «Мастерсе» в Монте-Карло

— Здесь, в Монте-Карло, я чувствую себя как дома. Знаете, оба моих ребенка родились здесь, и я называю это место своим домом уже почти 15, даже более 15 лет. Так что это удивительно — снова играть в турнире, который проводится в клубе, где я провел бесчисленные часы тренировок, и среди тех, кто здесь работает, и среди руководства клуба. Так что это действительно приятно осознавать.

Конечно, во время турнира в клубе царит совершенно другая атмосфера. Да, это всегда очень волнительно. Думаю, это также добавляет немного больше давления, потому что ты хочешь добиться успеха в домашней обстановке, перед людьми, которые тебе близки.

— Уверен, вы согласитесь, что грунт — самое требовательное покрытие на данном этапе вашей карьеры. Сколько времени вам требуется, чтобы почувствовать игру на этом покрытии?

— Ну, наверное, я из тех игроков, которым требуется чуть больше матчей, больше времени и больше недель, чтобы по-настоящему достичь пика на этом покрытии. Возможно, в начале моей карьеры это было не так, но сейчас, в последние, может быть, шесть-семь лет, мне требуется, не знаю, две-три-четыре недели, чтобы достичь желаемого уровня.

Так что, каждый год я надеюсь, что в Монте-Карло я смогу добиться успехов, и смогу играть здесь в свой лучший теннис на грунте, но, как вы знаете, этого не происходит. Поэтому я должен, наверное, немного снизить свои ожидания и постараться действительно сосредоточиться на построении игры, делать правильные вещи на тренировочном корте и в тренажерном зале, а затем, просто надеяться, что игра придет как можно скорее.

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— Я также уверен, что вы уже в ожидании «Ролан Гаррос», а следом и Олимпийских игр, которые пройдут на том же покрытии в том же месте. Насколько важно выиграть трофей до этого?

— Разумеется, самый главный трофей перед Олимпийскими играми, который я хотел бы выиграть на этом покрытии, — это «Ролан Гаррос». Это самый важный турнир на этом покрытии. Это один из четырех «мэйджоров». И я буду там выступать в статусе действующего чемпиона.

Очевидно, что я не выигрывал «Ролан Гаррос» столько раз, сколько выигрывал другие «мэйджоры». Мне всегда было сложнее всего победить именно там. Но, знаете, цель этого года — достичь пика в Париже. И я думаю, что Париж перед Олимпийскими играми — это хорошо, потому что у нас будет много недель и времени на грунтовых кортах, и поэтому, я надеюсь, что когда настанет время Олимпиады, я смогу показать лучший теннис, на который только способен.

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