Зеленский: Я не могу сегодня публично сказать: «Да, давайте армии, приезжайте в Украину и воюйте!»

Высказался об одном из ключевых вопросов

Офіс Президента

Владимир Зеленский в интервью в эфире телемарафона ответил на вопросы о мобилизации в ВСУ, планах врага и перспективах отправки в Украину европейских армий:

"Сейчас глупые люди думают о собственных рейтингах. Никаких рейтингов нет. Есть один только приоритет — Украина. Если мы не сохраним Украину, ни у кого из тех или иных политиков не будет никакого будущего. Опять-таки, российская пропаганда в этом направлении сработала. И они подняли вопрос мобилизации. Они поняли чувствительность этого вопроса, подняли его в украинском обществе и на Западе. И он сработал. Этот вопрос начал делить общество на тех, кто за, на тех, кто против. На военных и гражданских. Это большая ошибка". "Сегодня Запад спрашивает нас, почему мы не хотим мобилизации, почему парламент не хочет голосовать, и для чего нам тогда помощь? Это главный акцент, который был в дезинформационной программе россиян. И еще раз, к сожалению, подчеркну, к сожалению, но это россиянам удалось сделать. Эту ошибку надо исправить".

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"Мобилизация в Украине началась еще в начале военного положения и продолжаются соответствующие действия Парламентом Украины каждые три месяца. Вы знаете, сейчас рассматриваются в парламенте изменения в соответствующее действующее законодательство о мобилизации. Думаю, что в ближайшие недели Парламент проголосует". "Согласно информации от нашей разведки, до первого июня россияне должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч. А потом подготовка, в России она очень короткая. Мы это видим по уровню подготовленных российских бойцов на фронте. Поэтому им понадобится где-то месяц, чтобы иметь такой объем людей. Так как с дисциплиной у них не очень, то возможно они не успеют до 1 июня мобилизовать такое количество. Но мы должны рассчитывать на те данные, которые есть у нас". "Если честно, детали обсуждения между Макроном и партнерами я не слышал. Я очень хочу услышать все от Эммануэля. Но я хочу вам объяснить свое отношение. Я не могу сегодня публично сказать: "Да, давайте армии, приезжайте в Украину и воюйте!" Знаете, почему? Потому что Россия поднимет хайп в мире, они начнут поднимать общество других государств, что нельзя отправлять своих детей на войну, что это не их война, начнут раскалывать единство между странами Европы и странами НАТО".

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