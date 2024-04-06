Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой

Sky Sports. Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри

Промоутер Эдди Хирн рассказал, какую сумму могут заработать звезды супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, если проведут очный бой.

«Сколько заработает бой Джошуа – Фьюри? Мы говорим о 100 миллионах долларов для каждого боксера. Это может быть величайший бой в истории.

Сколько я заработаю? Мы берем проценты от соглашений Энтони Джошуа, где-то ориентировочно 10%», – рассказал Хирн.

Ранее Хирн поделился мнением, что Тайсон Фьюри, в случае победы в поединке с Александром Усиком, проведет следующий бой именно с Джошуа.

sport.ua