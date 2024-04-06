Риккардо: С гоночным темпом всё должно быть в порядке

Юки Цунода вышел в финал квалификации на домашнем этапе в Японии и стартует с десятой позиции. Его напарник Даниэль Риккардо подтвердил неплохую форму команды RB в Сузуке, показав одиннадцатый результат. Оба гонщика рассчитывают заработать очки в воскресной гонке.

Юки Цунода (10-й): «Я чувствовал небольшой прессинг в этот уик-энд после сильного выступления в Австралии. Но это правильный прессинг, и я очень рад, что вышел в финал квалификации перед своей семьёй, друзьями и болельщиками.

Как и ожидалось, квалификация сама по себе не была простой, но, в целом, мы, как команда, фантастически справились. Я продолжаю выяснять, как добиваться максимума от машины и настроек. Без поддержки инженеров и механиков, работающих на трассе и на базе, я бы не добился такого результата. Я им очень благодарен.

Даниэль тоже отлично поработал, и у нас определённо есть потенциал заработать очки. Возможно, даже не одно, а несколько, так что мы сделаем максимум возможного. Первый шаг сделан, а второй шаг – финишировать в десятке в завтрашней гонке. На этой трассе мне ещё не удавалось заработать очки, но я постараюсь сложить всё вместе и идеально провести гонку».

Даниэль Риккардо (11-й): «Сегодня я испытываю смешанные эмоции. С одной стороны, я немного разочарован, но с другой – я был близок к выходу в финал после сложного начала сезона. Учитывая, что вчера я проехал несколько кругов по влажной трассе, сегодня я хорошо провёл квалификацию и был близок к попаданию в первую десятку.

В третьей тренировке я проехал несколько кругов, а затем мы приступили к напряжённой работе, чтобы отыграть несколько десятых в квалификации. Я рад стартовой позиции, но жаль, что не удалось выйти в финал, ведь мне не хватило всего пяти сотых. После вчерашнего дня мы видим позитивные признаки, и это обнадёживает.

С гоночным темпом всё должно быть в порядке, и я стартую с чистой стороны трассы. Я считаю, что можно заработать очки, так что моя цель – быть в первой десятке с первого по 53-й круг».

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