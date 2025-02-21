Леклер: Льюис пришёл в команду в подходящий момент

Накануне команда Ferrari провела во Фьорано обкатку новой машины SF-25. Как удалось выяснить итальянской прессе, Шарль Леклер проехал один из кругов за 56,6 секунды, что на 0,2 секунды быстрее, чем лучший круг, показанный во время обкатки прошлогодней SF-24.

После заездов Шарль пообщался с прессой и ответил на вопросы о начале сотрудничества с Льюисом Хэмилтоном.

Шарль Леклер: «Я считаю, что Льюис пришёл в команду в подходящий момент. Фредерик Вассёр хорош в поддержании морального духа команды на очень высоком уровне, и появление Льюиса придаст всем стимул. Но при этом я чувствую, что все в команде очень спокойны и чётко понимают, в каком направлении необходимо работать. События, которые сейчас происходят вокруг команды, не особо влияют на настрой сотрудников. Это очень важно, и действительно приятно видеть, что так происходит.

Всегда очень интересно работать с новым напарником, особенно если твоего напарника зовут Льюис Хэмилтон. Он очень многого достиг, поэтому здорово, что у меня есть возможность наблюдать за ним и анализировать его подход к работе, как он общается с инженерами, какие комментарии даёт, на что обращает особое внимание.

Я уже говорил, что он самый успешный гонщик в Формуле 1, поэтому я смотрю за его работой, стараюсь всё анализировать и учиться у Льюиса в эти первые недели. Пока мы с ним не выезжали на трассу одновременно на одинаковых машинах, но я уже заметил некоторые особенности его стиля пилотирования.

Всё складывается действительно отлично. У нас с Льюисом очень хорошие отношения, и мы уже смогли провести довольно много времени вместе. Не могу дождаться, когда мы начнём вместе гоняться».

Отвечая на вопрос, удивило ли его внимание публики к Льюису, Шарль ответил: «Нет, меня это не удивило. К Ferrari всегда приковано повышенное внимание. В этом году его ещё больше, поскольку к нам присоединился Льюис, но справляться с таким вниманием – часть работы, и мы вместе с командой отлично справляемся.

Мы проводили обкатку во Фьорано, и я видел, какое безумие творилось вокруг трассы. Просто потрясающе. Я вижу в этом только позитивные моменты».

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