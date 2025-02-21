Джейк ПОЛ: «У Майка Тайсона этого нет. Чертовски тупой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Блогер-шоумен Джейк Пол сообщил, что легендарный Майк Тайсон имел болезнь Паркинсона перед их боем в 2024 году и употреблял психоделики из лягушки, чтобы вылечить ее. Однако позже Пол забрал свои слова вспять.

«У Тайсона нет болезни Паркинсона. Почему интернет к черту такой тупой? Он употреблял психоделики из лягушки, чтобы исцелить свою боль. Майк же говорил об этом много раз, что у него были проблемы перед боем», – сказал Пол.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua