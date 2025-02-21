Рио-де-Жанейро. Зверев третий раз в сезоне сыграет в четвертьфинале, Цзэн Чжуньсинь за 3,5 часа победил Монтейру в ночном матче

На турнире АТР 500 в Рио-де-Жанейро известны первые пары участников 1/4 финала



Рио-де-Жанейро, Бразилия • 17-23 февраля • грунт • $2,574,145

Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) – Александр Шевченко (Казахстан) 7:6(1), 7:6(6)

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Николас Ярри (Чили, 6) 7:6(4), 6:7(1), 7:6(6) – отыграл 1 матчбол

Себастиан Баэс (Аргентина, 5) – Мариано Навоне (Аргентина) 6:4, 1:6, 6:3

Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй, Q) – Тьягу Монтейру (Бразилия, WC) 6:7(4), 6:3, 7:6(4)

• Вторая ракетка мира Александр Зверев за 2,5 часа одолел Александра Шевченко и третий раз в сезоне прошел в четвертьфинал. Дальше немецкий теннисист сыграет против 86-й ракетки мира Франсиско Комесаньи, который впервые дошел до 1/4 финала на турнире АТР.

• 125-я ракетка мира Цзэн Чжуньсинь за 3 часа 20 минут победил Тьягу Монтейру и второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира АТР. Этот поединок завершился в полтретьего ночи по бразильскому времени. За свой дебютный полуфинал он поборется с действующим чемпионом соревнований Себастианом Баэсом, которого обыграл в 2018 году в финале юниорского Ролан Гаррос и в 2020 году на грунтовом “челленджере” в Сан-Паулу.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua