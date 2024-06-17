Кошалин (М15). Белинский выиграл пятый титул ITF в одиночном разряде

Украинский теннисист стал чемпионом соревнований ITF M15 в Польше

В решающем поединке турнира в Кошалине Вячеслав Белинский (№518 АТР), посеяный под третьим номером, обыграл четвертую ракетку соревнований поляка Павела Ющака (№567 АТР) — 7:6(3), 6:2. Украинец допустил одну двойную ошибку, проиграл один гейм на своей подаче и сделал три брейка. Финальная встреча продолжалась чуть более 1,5 часов.

Путь к титулу:

R1: Лоренцо Карбони (Италия) 6:2, 6:4

R2: Изан Вальенте Альмазан (Испания, JR) 6:1, 6:1

QF: Даниэле Рапаньетта (Италия, JR) 6:2, 6:1

SF: Себастьян Соргер (Австрия) 6:1, 6:2

FR: Павел Ющак (Польша, 4) 7:6(3), 6:2

20-летний Вячеслав Белинский седьмой раз сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и завоевал свой пятый титул. В этом году украинец провел третий титульный поединок и отпраздновал третью победу. Отметим, что все свои титулы Белинский завоевал на грунте.

За свое выступление в Кошалине Вячеслав заработал $2 160 призовых и 15 рейтинговых очков.

На следующей игровой неделе Вячеслав Белинский получил «wild card в основную сетку турнира в Познани и впервые в карьере сыграет на турнире серии «челленджер». В первом круге соперником украинца будет экс-75-я ракетка мира поляк Камил Майхжак, который сегодня выиграл титул на «челенджере» в Братиславе.

btu.org.ua