Усик назвал своего самого страшного соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпионат мира Александр Усик вспомнил, как его уговаривали не переходить из крузервейта в хевивейт.

«Мне многие говорили, что не надо переходить из крузервейта в хевивейт, ведь я маленький и у меня ничего не получится. Однако на протяжении всей своей жизни я слышу, что у меня ничего не получится, но не получается только у тех, кто не пытается что-то делать.

Я не собираюсь слушать тех, кто говорит, что у меня ничего не получится. Я наоборот верю в то, что у меня все получится. Мой самый страшный соперник – это я», – отметил Усик.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua