ЕВРО в разгаре, Украина сыграет два первых матча. Плюс стартует Копа. Расписание футбола на 17 – 23 июня

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График топ-матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
Дождались! В понедельник, 17 июня, подопечные Сергея Реброва наконец-то вступят в бой. К концу недели "сине-желтые" проведут матч 2-го тура группового этапа, не менее ответственный.
На этой неделе на ЕВРО будут классные матчи, чего только стоит вывеска Испания – Италия, да и Нидерланды – Франция ничем не хуже. К слову, тут бы не забыть о том, что начнется Кубок Америки. Соревнование стартует 20 июня, а закончится в тот же день, что и турнир в Германии, 14 июля.
Понедельник, 17 июня
Матч против Румынии станет первым испытанием для команды Сергея Станиславовича Реброва. "Трехцветные" хорошо действуют коллективно, умеют удерживать результат, часто предпочитая сводить поединки к ничьей. Тем не менее, Украина настроена на максимум. Сразу же после матча нашей команды сыграют соперники по квартету, а вечером Франция будет методично наседать на ворота Австрии.
Вторник, 18 июня
Относительно спокойный день на турнире, все представители квартета F вступят в борьбу и тем самым закроют 1-й тур.
Среда, 19 июня
А вот мидвик, соответственно, ознаменуется открытием 2-го тура группового этапа. Хорватии срочно нужно реабилитироваться после разгромного поражения испанцам, немцы жаждут добыть еще 3 очка, а Швейцарию ждет разозленная и мотивированная Шотландия.
Четверг, 20 июня
Дания упустила победу над Словенией, а теперь наткнется на Англию. Сербы в 1-м туре минимально уступили подопечным Саутгейта и теперь для выхода из группы им однозначно нужно побеждать. Матч последнего слота пропускать нельзя. Испания – Италия, господа, это просто огонь, что еще сказать!
Пятница, 21 июня
Второй матч в группе против Словакии может стать решающим для Украины в борьбе за выход в плей-офф. Словацкая сборная известна своей организованной обороной, но украинцы обладают достаточным потенциалом для её преодоления. Также в пятницу стартует Копа Америка, на ЕВРО встретятся поляки и австрийцы, нидерландцы и французы. Битва "Оранье" и "триколор" обещает быть очень интересной.
Суббота, 22 июня
Самый большой интерес, конечно же, вызывает встреча наших оппонентов по группе. Также всегда приковывает к себе внимание команда Криштиану Роналду – в свои 39 лет форвард приехал в Германию, чтобы доказать всему миру, что он еще на многое способен.
Воскресенье, 23 июня
Обратите внимание, матчи ЕВРО в воскресенье уже не будут разнесены по времени. Для тех, кто осилит, ночью состоятся два поединка Кубка Америки. Затем есть шанс отоспаться, чтобы ближе к вечеру включить матчи чемпионата Европы.