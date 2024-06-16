ЕВРО в разгаре, Украина сыграет два первых матча. Плюс стартует Копа. Расписание футбола на 17 – 23 июня

График топ-матчей

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Дождались! В понедельник, 17 июня, подопечные Сергея Реброва наконец-то вступят в бой. К концу недели "сине-желтые" проведут матч 2-го тура группового этапа, не менее ответственный.

На этой неделе на ЕВРО будут классные матчи, чего только стоит вывеска Испания – Италия, да и Нидерланды – Франция ничем не хуже. К слову, тут бы не забыть о том, что начнется Кубок Америки. Соревнование стартует 20 июня, а закончится в тот же день, что и турнир в Германии, 14 июля.

Понедельник, 17 июня

Матч против Румынии станет первым испытанием для команды Сергея Станиславовича Реброва. "Трехцветные" хорошо действуют коллективно, умеют удерживать результат, часто предпочитая сводить поединки к ничьей. Тем не менее, Украина настроена на максимум. Сразу же после матча нашей команды сыграют соперники по квартету, а вечером Франция будет методично наседать на ворота Австрии.

16:00. Румыния – Украина. ЕВРО. Megogo

19:00. Бельгия – Словакия. ЕВРО. Megogo

22:00. Австрия – Франция. ЕВРО. Megogo

Вторник, 18 июня

Относительно спокойный день на турнире, все представители квартета F вступят в борьбу и тем самым закроют 1-й тур.

19:00. Турция – Грузия. ЕВРО. Megogo

22:00. Португалия – Чехия. ЕВРО. Megogo

Среда, 19 июня

А вот мидвик, соответственно, ознаменуется открытием 2-го тура группового этапа. Хорватии срочно нужно реабилитироваться после разгромного поражения испанцам, немцы жаждут добыть еще 3 очка, а Швейцарию ждет разозленная и мотивированная Шотландия.

16:00. Хорватия – Албания. ЕВРО. Megogo

19:00. Германия – Венгрия. ЕВРО. Megogo

22:00. Шотландия – Швейцария. ЕВРО. Megogo

Четверг, 20 июня

Дания упустила победу над Словенией, а теперь наткнется на Англию. Сербы в 1-м туре минимально уступили подопечным Саутгейта и теперь для выхода из группы им однозначно нужно побеждать. Матч последнего слота пропускать нельзя. Испания – Италия, господа, это просто огонь, что еще сказать!

16:00. Словения – Сербия. ЕВРО. Megogo

19:00. Дания – Англия. ЕВРО. Megogo

22:00. Испания – Италия. ЕВРО. Megogo

Пятница, 21 июня

Второй матч в группе против Словакии может стать решающим для Украины в борьбе за выход в плей-офф. Словацкая сборная известна своей организованной обороной, но украинцы обладают достаточным потенциалом для её преодоления. Также в пятницу стартует Копа Америка, на ЕВРО встретятся поляки и австрийцы, нидерландцы и французы. Битва "Оранье" и "триколор" обещает быть очень интересной.

03:00. Аргентина – Канада. Кубок Америки. Megogo

16:00. Словакия – Украина. ЕВРО. Megogo

19:00. Польша – Австрия. ЕВРО. Megogo

22:00. Нидерланды – Франция. ЕВРО. Megogo

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Суббота, 22 июня

Самый большой интерес, конечно же, вызывает встреча наших оппонентов по группе. Также всегда приковывает к себе внимание команда Криштиану Роналду – в свои 39 лет форвард приехал в Германию, чтобы доказать всему миру, что он еще на многое способен.

03:00. Перу – Чили. Кубок Америки. Megogo

16:00. Грузия – Чехия. ЕВРО. Megogo

19:00. Турция – Португалия. ЕВРО. Megogo

22:00. Бельгия – Румыния. ЕВРО. Megogo

Воскресенье, 23 июня

Обратите внимание, матчи ЕВРО в воскресенье уже не будут разнесены по времени. Для тех, кто осилит, ночью состоятся два поединка Кубка Америки. Затем есть шанс отоспаться, чтобы ближе к вечеру включить матчи чемпионата Европы.

01:00. Эквадор – Венесуэла. Кубок Америки. Megogo

04:00. Мексика – Ямайка. Кубок Америки. Megogo

22:00. Швейцария – Германия. ЕВРО. Megogo

22:00. Шотландия – Венгрия. ЕВРО. Megogo

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