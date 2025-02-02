Узун принес Франкфурту справедливую ничью

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Бундеслига. 20-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Парк

Айнтрахт – Вольфсбург 1:1

Голы: Узун 81 – Тута 50 (аг)

Противостояние "Айнтрахта" и "Вольфсбурга" было самым равным в 20-м туре среди серьезных команд. А держа в голове результативность обоих (3-я и 4-я атака лиги), многие ждали типичной немецкой перестрелки с большим количеством забитых. Но такие ожидания оказались весьма обманчивыми.

У команд оказалось слишком много общего. Два самых молодых ростера лиги, которые любят бежать вперед и наказывать в транзитах: "орлы" лучшие в немецкой элите по голам с контратак (9), "волки" – вторые. Оба хищника испугались, и встречали друг друга эпизодическим прессингом при билд-апе, чтобы затем резко сесть в компактную защиту и избежать резкого перехода соперника. Оба же избегали риска при построении атак и не стеснялись бить вперед в направлении таргетменов.

В таком рисунку во Франкфурте вышла очень осторожная игра. В которой усталость хозяев после ЛЕ оставляла свой след, и 4 замен Топмеллера в сравнении с игрой с "Ромой" не хватило. Тем более в дебюте была еще и кадровая потеря: лучший ЦЗ команды на втором этаже Робин Кох вывихнул плечо в дебюте после борьбы с Виндом, и датский таргетмен "волков" после этого стал тотально доминировать.

Неудивительно, что первый гол пришел как раз благодаря отсутствию Коха и работе Винда. Йонас хитро открылся между Тутой (занял место Коха) и Театом. У последнего выиграл второй этаж и после заброса из глубины скинул на Амуру. Тута замешкался, проиграл позицию, и все что успел сделать, так это помешать забить Амуре, самостоятельно отправив мяч в свои ворота.

Этот момент на 50-й минуте стал первым полноценным в игре. Хотя и до перерыва угрожали исключительно гости: энергичный Томаш в дебюте нашел кроссом на дальнюю другого датчанина Меле, который пробил выше перекладину с выгодной позиции. Томаша нужно отмечать и при игре без мяча – постоянно падал 5-м в линию, и при этом давал большой объем рывков впереди. Еще круче была позиция у Герхардта после редкой комбинации низом в центре поля (тут уже оплошал другой датчанин Оскар Хейлунд, потерявший сопернику). Винд выдал ему шикарную передачу, но хавбек оборонительного плана растерялся в штрафной.

После замен Топмеллера в последние полчаса "Айнтрахт" наконец ожил. Гетце из глубоких зон стал лучше двигать мяч вперед, а занявший его место десятки Джан Узун вместе с Баойя стали напрягать постоянным забеганиями за спины защиты "волков". Которая под таким давлением просела назад, оставшись еще и без основного кипера Грабары, который травмировался. В итоге свежие же игроки "орлов" и спасли игру.

Экитике как-то прорвался по левому краю и с острого угла проверил крестовину. Баойя круто разогнал атаку на левом краю и навесом на дальнюю подловил Кульеракиса, из-за спины которого выскочил Узун и сравнял счет. Был еще хаотичный шанс свежего Нкунку, пробившего выше ворот гостей. "Волки" тоже отвечали, ведь "орлы" давили и были уязвимы при переходах. Свежие "волки" Беренс и Нмеча огранизовали свой полушанс перед тем, как прозвучал финальный свисток. 1:1. Слишком похожи для того, чтобы сделать разницу на табло.

Айнтрахт: Трапп – Теате, Кох (Кристенсен, 15), Тута – Браун (Нкунку, 68), Хейлунд (Ларссон, 57), Схири (Узун, 68), Коллинз – Кнауфф (Баойя, 57), Гетце – Экитике

Вольфсбург: Грабара (Мюллер, 66) – Меле, Кульеракис, Вавро, Фишер – Арнольд – Герхардт, Сванберг (Дардаи, 75), Томаш (Роэрслев, 75) – Амура (Нмеча, 85), Винд (Беренс, 85)

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