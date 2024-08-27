Саутгемптон находится в шаге от трансфера голкипера Фейеноорда

Об этом сообщает Sky Sports

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"Святые" под конец трансферного окна активизировали свои усилия по поиску голкипера на новый сезон. Алекс Маккарти выглядит неубедительно на позиции первого номера, и это сказалось на результатах команды, поскольку в первом туре Премьер-лиги против "Ньюкасла" он допустил результативную ошибку.

Сообщается, что вратарь Джастин Бейло сегодня проходит медосмотр в "Саутгемптоне". "Святые" хотят сделать все необходимое, чтобы убедиться, что нидерландец готов к игре, поскольку последние несколько лет он сталкивался с травмами в "Фейеноорде". Если же удастся оформить этот трансфер, то английский клуб откажется от попыток арендовать Аарона Рамсдейла из "Арсенала".

Добавим, что Джастин Бейло в прошлом сезоне провел 24 матча, из них 9 поединков отыграл на ноль.

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