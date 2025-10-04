Жирона – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги на UA-Футбол

Испанская "Жирона", которая в этом сезоне до сих пор не знает вкуса побед и идёт последней в турнирной таблице Ла Лиги, будет принимать "Валенсию" в этом туре.

Участие в этом матче не сможет принять Виктор Цыганков, который продолжает своё восстановление после травмы, однако у двух Владиславов — Ванат и Краповцов — будет шанс выйти на поле в этом матче.

"Летучие мыши" находятся посреди турнирной таблицы, поэтому, несмотря на выездной матч, на поле выйдут в статусе фаворита. Поклонников испанского футбола ожидает интересный и интригующий поединок.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в субботу, 4 октября.

Примера. 8-й тур.

4 октября. 17:15. Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

Главный судья: Исидро Диаз (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

