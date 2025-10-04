Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх запланировал большой бой в первом тяжелом весе между Дэвидом Бенавидесом и Джеем Опетаей.

«Есть план: Турки пообещал мне Баду Джека, а после победы – Хильберто Рамиреса. Турки хочет, чтобы Бенавидес перешел в тяжелый вес, чтобы я дрался с ним за титул абсолюта. А после этого я уже рассмотрю переход в супертяжелый вес», – сказал Опетая.

В случае победы Опетаи против Джека и Рамиреса он станет абсолютным чемпионом мира по крузервейте.

Ранее чемпион мира в первом тяжелом весе Джей Опетая поделился мыслями о возможном бое против Александра Усика – обладателя всех поясов в супертяжелом весе. Австралиец мечтает об этом бое и только ради него готов подняться в весе.

