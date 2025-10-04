Оболонь – Верес: прогноз и где смотреть матч 4 октября 2025

4 октября 2025 года состоится интересный матч 8 тура Украинской Премьер-Лиги, в котором киевская «Оболонь» примет ровненский «Верес». Игра пройдет на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве и начнется в 15:30. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам komentator.net.

Трансляция

Трансляцию этого матча в Украине предоставляет канал УПЛ ТВ, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ, Водафон ТВ, а также через кабельных и IP TV провайдеров. Это дает возможность всем поклонникам следить за игрой в режиме реального времени на любом удобном устройстве.

Оболонь

Перед началом сезона большинство экспертов считало «Оболонь» одним из аутсайдеров чемпионата, особенно после ухода Сергея Шищенко, тренера, который удерживал команду в элите. Однако под руководством Александра Антоненко команда удивила, набрав 9 очков в 7 матчах, что позволило ей занять комфортное место в таблице.

«Пивовары» играют в оборонительный футбол, используя пять защитников, и даже на скамейке запасных есть варианты для усиления состава. Вратарская позиция также остается актуальной, так как после травмы Марченко тренер имеет сложный выбор между ним и Федоривским. Проблема состоит в том, кто из них станет первым номером в матче против «Вереса».

Верес

Ровненский «Верес» в этом сезоне демонстрирует нестабильные результаты: чередование побед и поражений. Самым большим разочарованием стала недавняя разгромная поражение от «Полесья» с результатом 1:4, после чего капитан команды Игорь Харатин признался, что «Верес» находится в полном хаосе.

Олег Шандрук, главный тренер «Вереса», попытается мотивировать свою команду, но вопрос, не повредит ли это, ведь «Оболонь» хорошо известна своей прочной обороной и контратаками. После этой игры команда сыграет благотворительный матч в Молдове против местного «Зимбру».

Статистика встреч

Команды провели между собой десять матчей. «Оболонь» одержала только одну победу, в то время как «Верес» выиграл пять матчей. Четыре встречи завершились вничью. Разница мячей – 4:10.

Орентировочные составы

Оболонь: Сташкив – Ильин, Дубко, Домницкий, Семенов, Шевченко – Чех, Курко, Черненко – Нестеренко, Устименко

Верес: Кожухар – Стамулис, Цыпот, Гончаренко, Смиян – Бойко, Харатин, Куция, Шарай – Стень, Ндукве

Прогноз на матч

Ожидается напряженная игра, в которой каждая из команд будет бороться за важные очки, чтобы оторваться от зоны вылета. «Оболонь» будет строить свою игру на обороне, а «Верес» попытается исправить свои ошибки после недавнего поражения.

Прогноз: Ничья с результатом 1:1.

