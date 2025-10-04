Полесье – Полтава: прогноз и где смотреть матч 4 октября 2025

В субботу, 4 октября, в Житомире состоится матч 8 тура Украинской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Полесье» и СК «Полтава». Житомиряне постараются продлить свою победную серию и укрепить позиции в верхней части таблицы, а «Полтаве» предстоит сложная задача — найти способ побороться с одним из сильнейших соперников лиги. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам сайта komentator.net.

Трансляция

Трансляцию матчей на территории Украины проводит канал УПЛ ТВ. Он доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ, Водафон ТВ, а также через кабельных и IP TV провайдеров. Это значит, что все фанаты смогут без труда следить за матчем на своих любимых устройствах в любое время.

Полесье

«Полесье» после неудачного старта сезона постепенно находит свою игру и в сентябре одержало три подряд победы. Последняя победа в выездном дерби против «Вереса» добавила уверенности и настроя команде. После позорного поражения от «Руха» в Кубке Украины, тренер Руслан Ротань остался доволен игрой своих подопечных. Он отметил, что с первых минут они продемонстрировали необходимый настрой и уже в первом тайме решительно подошли к матчу.

Полесье продолжает развиваться, и теперь у команды есть отличная возможность продлить свою победную серию в матче против «Полтавы», одного из аутсайдеров чемпионата. Однако команда не лишена проблем: Алексей Гуцуляк сообщил о своем намерении покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Полтава

СК «Полтава» продолжает безвыигрышную серию, которая длится уже пять матчей. В последнем туре команда проиграла «Александрии» с минимальным счетом 0:1. Пресс-служба клуба выразила недовольство по поводу работы судей, отмечая, что результат мог бы быть другим, если бы не несколько спорных моментов. Ассистент тренера Игорь Тимченко подчеркнул, что претензий к самоотдаче игроков нет, но есть замечания по отдельным ошибкам в обороне.

В лазарете у «Полтавы» продолжаются проблемы с травмами: Александр Вивдич выбыл после последней игры, а Дмитрий Щербак и Владислав Даниленко всё еще восстанавливаются. Однако, хорошие новости — восстановились Валерий Восконян и Максим Марусич, которые смогут помочь команде в предстоящем матче.

Статистика встреч

Это первый официальный матч между командами, так что «Полесье» и «Полтава» еще не сталкивались в предыдущих чемпионатах.

Прогноз на матч

«Полесье» набрало отличную форму в сентябре и должно продолжить свою победную серию против «Полтавы», которая, несмотря на хорошие старания, пока не может набрать очки в выездных матчах.

Прогноз: Победа «Полесья» с результатом 2:0.

Напомним, мы также писали о том, Как сыграла Заря с Эпицентром.